10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muharrem Erkan, “Bir öğrenci okutmak bir kurbandır. Fakir, yoksul insanların elektrik, su, kiralarını ödemek, yakacak, giyecek ihtiyaçlarını karşılamak birer kurbandır” dedi.

Birçok dini ritüel ve kuralların insanların ihtiyaçlarından doğduğuna dikkat çeken Erkan, günümüzde insanların ihtiyaçlarının çeşitlenerek değiştiğine dikkat çekti. “Kurban, Hakk’a ulaşmak, diğer bir söylemle Hak rızası için insanlara iyilik etmektir” diyen Erkan, kurban ibadeti ile ilgili şunları söyledi: “Kurban bayramları bizlerin bir araya gelip sorun, sıkıntı, problemlerimizi çözdüğümüz, küskünlerin barıştığı, dayanışma kültürünün en yüksek seviyeye çıktığı getirdiğimiz günler olmalıdır. Bunun dışında sadece gösterişe giren, sağlıksız ve uygun olmayan yöntemlerle yapılan kurban kesimleri kurbanları kesenlerin sadece et ihtiyacını karşılar görünmektedir.”