Osmaniye'de orman yangını!

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

Osmaniye'de orman yangını!
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DHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:03

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz ve 70 personel sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.


Etiketler: #osmaniye #orman yangını

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