Osmaniye'de 17 firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de 17 firari hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:32

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #CEZAevi

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