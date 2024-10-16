Jahrein'den tahliye sonrası ilk yayın: Cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı

“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, dün tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Jahrein, bugün ise ilk yayını yaptı. Jahrein, yaklaşık 100 bin kişinin canlı olarak izlediği yayında, cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı, "Avluda bardak fırlattılar" dedi.

Jahrein'den tahliye sonrası ilk yayın: Cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 07:23

Jahrein lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye olmuştu.

Jahrein, dün ise merakla beklenen cezaevi sonrasındaki ilk yayını yaptı.

“AVLUDA BARDAK FIRLATTILAR”

Jahrein, cezevinde “Eko” diye birine “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” diye haber geldiğini ve kendisine avluda bardak fırlatıldığını söyledi.

Jahrein ayrıca hücrede yanlarında olan kişilerin günlerce kendisini nasıl öldüreceklerinin planlarını anlattığını söyledi.

Sonrasında ise Jahrein’in “tacizci” olarak cezaevine girmediğini öğrenilmesiyle tehditler bitmiş.

Öte yandan Jahrein’in dünkü yayınını yaklaşık 100 bin kişi izledi.


Etiketler: #jahrein #CEZAevi

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