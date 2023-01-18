Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Osmaniye'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:16
Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.22'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.


osmaniye deprem afad AFAD son depremler

En Çok Okunan Haberler