Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:16

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 21.22'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

