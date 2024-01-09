Osmaniye’de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.
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