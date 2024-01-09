Osmaniye’de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:32

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.