Osmaniye’de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:32
Osmaniye’de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.


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