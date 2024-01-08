Şanlıurfa'da cadde ortasında 'satır'lı dehşet: Uyuşturucu iddiasıyla yol kesti
Şanlıurfa’da bir kadın elindeki satırla yolun ortasında bağırdı. Etraftakilerin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.
Elinde satır olan bir kadın, yolu kesip bağırmaya başladı.
Kısa sürede toplanan kalabalık, kadını sakinleştirmeye çalıştı.
“KOCAM GELSİN” DİYE BAĞIRDI
İki genç, “Kocam buraya gelsin” diye bağıran ve isminin F.D. olduğu öğrenilen kadının elindeki satırı almaya çalıştı. Olay yerine gelen kocası M.D. tarafından elindeki satır alınan kadın bayılarak fenalık geçirirken kadının elindeki satırı almaya çalışan 2 genç ise bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
UYUŞTURUCU İDDİASI
Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken olayın kadının çocuklarının uyuşturucu kullandığını öğrenmesi nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- İstanbul'a kar geliyor!
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!
- Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia
- Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler yumruk attı
- 'Laiklik karşıtı eylemlerin odağı'