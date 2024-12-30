Osmaniye'de 7 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de yurda yasadışı yollarla giren 7 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Osmaniye'de 7 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:59

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri Noufal A. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobildeki 5 Suriye uyruklunun yurda yasadışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde de 2 kaçak göçmen yakaladı.

Polis, 7 kaçak göçmeni sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.

Göçmen kaçaklığı iddiasıyla gözaltına alınan Noufal A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #osmaniye #göçmen #kaçak göçmen

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