Osmaniye'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de yurda yasadışı yollarla giren 7 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri Noufal A. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobildeki 5 Suriye uyruklunun yurda yasadışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde de 2 kaçak göçmen yakaladı.
Polis, 7 kaçak göçmeni sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi.
Göçmen kaçaklığı iddiasıyla gözaltına alınan Noufal A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #osmaniye #göçmen #kaçak göçmen
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