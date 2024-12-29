Van’da 11 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 11 kaçak göçmen yakalanırken 2 organizatör tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ercil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramada otomobil içerisinde yapılan aramalar neticesinde ülkeye yasadışı yollarla giren 11 kaçak göçmen yakalandı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli Erciş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Etiketler: #Van #kaçak göçmen #göçmen
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