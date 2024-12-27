TIR'n dorsesinde 26 kaçak göçmen yakalandı!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 26 kaçak göçmen yakalandı.

TIR'n dorsesinde 26 kaçak göçmen yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:23

Şarkışla ilçesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde bir TIR durduruldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TIR'ın dorsesinde yapılan aramada ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı araçta bulunan 2 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 26 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


Etiketler: #sivas #göçmen #kaçak göçmen

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