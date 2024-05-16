Osmaniye'yi dolu ve sağanak vurdu!

Osmaniye'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı ile birlikte fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 22:03
Osmaniye'yi dolu ve sağanak vurdu!
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İlçede saat 16.30 sıralarında etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı ile fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Karakütük ve Şabaplı köylerinde dere taşması sonucu köprülerde hasar oluştu.

Bölgeye ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi. Yola devrilen kayalar nedeniyle ulaşım durdu.

Fırtına nedeniyle ilçede ağaçlar devrilirken, Kızyusuflu ve Yukarıçiyanlı köylerinde dolu yağışından dolayı ekili tarım arazileri ile meyve bahçelerinde hasar meydana geldi.

İlçede belediye ve özel idareye bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

 

 


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