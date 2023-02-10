Osmaniye'de artçı depremin ardından 2 katlı bina çöktü
Osmaniye'de hasar gören 2 katlı bina çöktü. Bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.
Kahrmanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde Osmaniye'de hasar gören 2 katlı bina çöktü.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, termal kameralarla enkaz altında birinin olup olmadığını araştırdı.
Dinleme çalışmalarının da yapıldığı enkazda yoldan geçen bir kişinin enkaz altında kaldığı şüphesiyle kurtarma çalışması başlatıldı.
Bir yurttaşın ise son anda yığınların altında kalmaktan kurtulduğu, elinden hafif yaralandığı öğrenildi.
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