Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 20:55

Güncelleme: 12.02.2024 - 20:55

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 5-11 Şubat'ta düzenlenen asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 88 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca, ruhsatsız 9 tabanca, 5 av tüfeği, 284 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, motosiklet, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 obje ve 3 bin lira ele geçirildi.