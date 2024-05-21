Osmaniye’de asayiş uygulaması: 12 kişi tutuklandı
Osmaniye’de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 82 şüpheli yakalandı, 12 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 82 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 29 tabanca fişeği, 84,67 gram muhtelif uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu hap, 5 Hint keneviri, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şüphelilerden 12’si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
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