Gaziantep’te asayiş operasyonu: 603 tutuklama

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından asayiş suçları ile mücadele kapsamında son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 603 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:31
Gaziantep’te asayiş operasyonu: 603 tutuklama
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından asayiş suçları ile mücadele kapsamında mart ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda; 94 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet ruhsatsız tüfek, 39 adet kurusıkı tabanca, bin 859 adet fişek ele geçirildi.

751 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Operasyonlar kapsamında 3 bin 305 kişi gözaltına alındı. 603 şüpheli tutuklandı.


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