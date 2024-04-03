Gaziantep’te asayiş operasyonu: 603 tutuklama

Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:31

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:31

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından asayiş suçları ile mücadele kapsamında mart ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda; 94 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet ruhsatsız tüfek, 39 adet kurusıkı tabanca, bin 859 adet fişek ele geçirildi.

751 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Operasyonlar kapsamında 3 bin 305 kişi gözaltına alındı. 603 şüpheli tutuklandı.