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Osmaniye'de dehşet! Evinde dövülerek öldürüldü... 1 kişi gözaltında

Osmaniye'de Kadirli ilçesinde Tufan Alişan (27), evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Polis ekipleri, Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D.'yi gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:02
Osmaniye'de dehşet! Evinde dövülerek öldürüldü... 1 kişi gözaltında
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Olay, dün akşam Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Alişan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için yalnız yaşadığı eve geldi.

Evde Alişan'ı hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Tufan Alişan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sopayla dövüldüğü saptanan Alişan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Polis, Alişan'ın son görüştüğü saptanan arkadaşı F.D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


osmaniye kadirli

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