Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu

Osmaniye'de dereye giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 18:39
Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu
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Osmaniye'deki Karaçay deresinde kurulan biriktirme havuzuna giren Mehmet Berk'in (48) sudan çıkmaması üzerine, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Berk'in cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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