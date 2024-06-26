Mersin’de bir genç sulama kanalında boğuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde üzerindeki unu temizlemek için sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:56
Mersin’de bir genç sulama kanalında boğuldu
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Akşemsettin Mahallesi’nden geçen sulama kanalında, Abdusselam Toraman (22) çalıştığı fırından berbere gitmek için izin aldı.

Berbere giderken üzerindeki unları temizlemek için sulama kanalına giren genç, akıntıya kapıldı.

Abdusselam Toraman, çevredeki vatandaşların yardımı ile sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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