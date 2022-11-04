Osmaniye'de feci olay: Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Osmaniye'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
04 Kasım 2022 Cuma, 15:03
Osmaniye'de feci olay: Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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Raufbey Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda 10 katlı inşaatta çalışanlar, sabah saatlerinde binaya gittiklerinde, fayans ustası Orhan Özkan'ın (49) cesedini asansör boşluğunda buldu.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.


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