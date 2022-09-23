Asansördeki scooter bomba gibi patladı: Bir kişi ağır yaralandı
Rusya'nın Krasnodar kentinde asansör içindeki scooter bomba gibi patladı, sahibi ağır yaralandı.
Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde 37 yaşındaki bir adam, arızalanan scooter'ını tamirciye götürmeye karar verdi. Scooter ile birlikte asansöre binen adam, ölümden döndü.
Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan olayda duman çıkan scooter'ın bomba gibi patladığı görüldü. Adam ağır yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Krasnodar polisinden yapılan açıklamada, adamın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu, tedavi altına alındığı aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, kullanılamaz hale gelen asansör de hizmet dışı bırakıldı.
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