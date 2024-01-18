Osmaniye'de hacze giden polis memuru vuruldu

Osmaniye'de icra memurlarıyla bir işyerine hacze giden polis, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:37
Osmaniye'de hacze giden polis memuru vuruldu
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Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir işyerine hacze giden icra memurları ile işyerindekiler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbedede, tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru M.K. (34) bacağından vuruldu.

Yaralı polis memuru, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

 


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