Avukatı haciz için gittiği iş yerinde darbettiler: 1 zanlı tuklandı!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:13

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir iş yerine avukat İ.E.T. (28),haciz işlemleri için gitti.

İş yeri sahibi İ.Y. (52) ve çalışanı U.A. (32) ile avukat arasında işlemler sırasında yaşanan anlaşmazlık sonucu tartışma çıktı.

Tartışma sırasında darbedildiğini öne süren avukat İ.E.T. hastaneye giderek rapor aldı.

Emniyete giden İ.E.T. kendisini darbeden kişilerden şikâyetçi oldu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI!

Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, "rüşvet" ve "hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

"Kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Y. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.