Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Osmaniye'de 28 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 32 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 28 Mart 4 Nisan tarihleri arasında 27 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 şahıs gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 109.9 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 1 kilo 257 gram eroin, 28.01 gram bonzai ile 11 bin 195 lira para ele geçirildi.
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