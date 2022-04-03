Osmaniye’de kaybolan liseli genç İstanbul’da bulundu
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden 26 Mart günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki lise öğrencisi, İstanbul’da kimlik kontrolü yapan bekçiler tarafından bulundu.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesin bağlı Bağ Mahallesi’nde yaşayan lise son sınıf öğrencisi M.E.C, 26 Mart Cumartesi günü ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı.
İlçede bulunan bir cep telefonu bayine giden M.E.C, cep telefonunu sattı. Bir arkadaşına İstanbul'a gideceğini söyleyen M.E.C daha sonra ortadan kayboldu.
Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu lise öğrencisi, İstanbul Bostancı’da akşam saatlerinde kimlik kontrolü yapan bekçiler tarafından bulundu.
M.E.C, kayıp olarak arandığı için emniyete götürüldü. İfadesi alınan M.E.C evden ayrıldığı gün Osmaniye'den otobüse binerek İstanbul’a geldiğini, Kadıköy’de bir oto yıkamacıda iş bulduğunu burada bir süre çalıştıktan sonra ailesinin yanına dönebileceğini söyledi.
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