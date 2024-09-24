Osmaniye'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 07:35

Alınan bilgiye göre, Bağ Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada A.Ç, A.K. ve T.K. pompalı tüfekle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #kavga #osmaniye

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