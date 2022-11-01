Osmaniye'de kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 16:00
Osmaniye'de kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Osmaniye'de sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 V 1188 plakalı kamyon, Atatürk Caddesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, M.B. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada elektrikli bisiklette bulunan Safiye B. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü M.B. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


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