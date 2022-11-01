Osmaniye'de kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Osmaniye'de sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 V 1188 plakalı kamyon, Atatürk Caddesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, M.B. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisiklette bulunan Safiye B. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü M.B. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Siyasete yakışmayan üslup!
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Seçmen kimi istiyor?
- Cumhuriyetle kavga edilmez