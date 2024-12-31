Osmaniye'de kent genelinde operasyon: 12 'kaçak göçmen' yakalandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de kent genelinde operasyon: 12 'kaçak göçmen' yakalandı
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AA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:00

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüs ve cipi uygulama noktasında durdurdu.

Araçlardaki 12 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüler A.F. ve M.A.F'yi insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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