Osmaniye’de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu!
Osmaniye’de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 58 litre etil alkol ve 225 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki üretimine yönelik merkezde 4, Kadirli ilçesinde 45 adrese denetim yapıldı.
Aramalarda 225 litre kaçak alkol, 58 litre etil alkol, 450 adet kaçak alkol yapımında kullanılan aroma verici kit ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü adli mercilerce serbest bırakılırken 1’i tutuklandı.
Etiketler: #osmaniye #Sahte içki #Operasyon
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