Osmaniye'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi.
Havadan 2 helikopterle karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.
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