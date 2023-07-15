Osmaniye'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:45
Osmaniye'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Abone Ol google-news

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 helikopterle karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.


osmaniye Yangın Orman

İlgili Haberler

Yangınların ardından Eskişehir'de ormanlara girişler yasaklandı

Yangınların ardından Eskişehir'de ormanlara girişler yasaklandı
Yer İstanbul... İki farklı noktada aynı anda yangın çıktı!

Yer İstanbul... İki farklı noktada aynı anda yangın çıktı!
Gaziantep'te otluk alanda yangın... Yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü!

Gaziantep'te otluk alanda yangın... Yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü!

En Çok Okunan Haberler