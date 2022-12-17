Osmaniye'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına, bulundukları araçtan ateş ederek karşılık veren ve sonrasında yaşanan çatışmanın ardından kaçan şüpheliler, takip sırasında kaza yaptı. Hafif ticari araçtaki şüphelilerden Sefa G. başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, O.B. ve M.S. ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Kadirli- Andırın Karayolu Tapu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekibi, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araçtan, iddiaya göre tüfekle ateş açıldı.
Polislerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, takip sırasında polis aracına çarparak kaza yaptı. Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa G. başından, O.B. ile M.S. ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından hafif ticari araçta inceleme yapan polis ekipleri, araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü!
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Haberimize erişim engeli
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'