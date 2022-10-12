Soylu'nun açıklamalarını yalanlar nitelikte: Polislerden 'En tepeden en aşağıya kadar mobbing...' tepkisi

12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:00

Geçen hafta İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Sayhan'ın kafasına ateş ederek yaşamına son vermesi polis intiharlarını tekrar gündeme getirdi.

EGM içindeki mobbing iddiaları ayyuka çıkmışken ismini vermek istemeyen polis memurlarının, şiddet ve baskıları doğrular nitelikteki ifadeleri dikkat çekti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Muhalefet kanadı Emniyet içindeki intiharlara sessiz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki göstermeye devam ederken günler sonra Soylu da sessizliğini bozdu.

EGM'deki mobbing iddialarını yok sayan Soylu, intiharların evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu savundu. "Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır" ifadelerini kullanan Soylu, intiharların azaldığını iddia etti.

Bakan Soylu, "1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022'de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016'da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39'dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44'dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur" dedi.

SOYLU'NUN İFADELERİNE POLİSLERDEN YANIT

Öte yandan Soylu'nun ifadelerine ise EGM içinde ismini vermek istemeyen polis memurlarından yalanlama niteliğinde açıklamalar geldi.

Cumhuriyet'e konuşan polis memurları rapor alamadıklarını ve aldıklarını takdirde de mobbing ile sürgüne gönderileceklerini "Korkumuzdan rapor alamıyoruz" sözleriyle ifade ettiler.

"AİLEVİ SEBEPLERE BİR BAKIN"

Çoğunun mesleği bırakma çabasında olduğunu dile getiren polisler ise müdürün amire, amirin başkomisere, başkomiserin komisere, komiserin memura şiddet ve mobbing uyguladığını söyledi.

Soylu'nun intiharları ailevi sebeplere ve evlilik çatışmalarına dayandırmasına "Ailevi sebeplere sebep olan şeyi bir araştırın" diyen bir başka polis, sosyal hayatının olmamasının yanı sıra ailesine ve çocuklarına vakit ayıramamaktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

EMNİYET'E VERDİĞİ DEĞER

Emniyet içerisindeki tavırlarından dolayı çoğu polisin Soylu'dan şikayetçi olduğu iddia edilirken Emniyet'e verdiği değerin hiçbir şekilde takdir toplamadığı ifade ediliyor.

YENİ BİR İNTİHAR

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından "Beyoğlu Kaymakamlığı'nda görevli polis memuru Enver Göktekin kardeşimizin intihar girişiminde bulunduğunu öğrendim. İnşallah hayatı kurtulur. Dualarımız onunla" paylaşımını yaptı.

DHA'nın aktardığına göre, Beyoğlu Kaymakamlığı'nda nöbet tutan polis memuru silahıyla intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet'in hastane kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre ise Göktekin yaşamını yitirdi. Hastanedeki polis memuru ise Göktekin'in tabancının yanlışlıkla ateş aldığını ve kaza olduğunu savundu.

YİNE AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

İki günde 5 polisin intiharına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sessizliği tepki toplarken İYİ Parti'nin polis intiharlarının araştırılması için verdiği araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

SOYLU YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Polis intiharlarını ocak ayında TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi yöneltmişti.

Soylu, polis intihar vakalarının neden son bulmadığı ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna yönelik soruya, “Soru önergesinde bahsi geçen polis intiharlarına ilişkin soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir” yanıtını vermişti.