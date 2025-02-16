Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenip gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 1 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:24

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan M.Ç., C.E. ve S.Ç.'yi adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alırken; yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı; C.E. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Etiketler: #sosyal medya #Emniyet #Emniyet Müdürlüğü

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