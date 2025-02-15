Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a ev hapsi verildi
Sosyal medya hesabından kendisine ait "müstehcen" görüntüsünü paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a ev hapsi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne yapılan ihbar üzerine sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, X (Twitter) hesabı üzerinden kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı ve Türkiye'de yasaklı olan 'Onlyfans' isimli sitede pornografik içerikler üreterek bu içerikleri para karşılığı sattığı tespit edildi.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Yapılan tespitler üzerine Merve Taşkın, dün saat 15.00 sıralarında yakalanarak Ahlak Büro Amirliği'ne götürülmüştü. Dün geceyi nezarette geçiren Taşkın, savcılığa ifade vermek üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Sulh ceza hakimliği sorgusu tamamlanan Merve Taşkın hakkında ev hapsi şekilde adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verildi.
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