Osmaniye'de şüpheli çanta paniği!

Osmaniye'de refüjdeki ağaç dibine bırakılan şüpheli çanta bomba paniğine neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 21:13
Osmaniye'de şüpheli çanta paniği!
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Merkez Alibeyli Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki refüjde ağacın dibine bırakılan şüpheli çanta, yurttaşların dikkatini çekti.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken olay yerine sinyal kesici araç getirildi, yurttaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha robotu ile uzaktan kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı.

Polisin çalışmasının ardından yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.


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