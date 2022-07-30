Osmaniye'de traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki Gencay Kurtoğlu ve kuzeni Osman Demircioğlu, hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Kesmeburun köyünde, 29 Temmuz Cuma günü saat 21.00 sıralarında Gencay Kurtoğlu yönetimindeki motosiklet, Rami P.'nin kullandığı traktör ile çarpıştı.
KURTARILAMADILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Gencay Kurtoğlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Kurtoğlu'nun arkasında oturan kuzeni Osman Demircioğlu da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü Rami P.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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