Uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu ile 3 kişiye gözaltı

05 Nisan 2022 Salı, 19:29

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BABA VE OĞUL YAKALANDI

Bu kapsamda baba Y.S. ile oğlu N.C.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda baba ve oğlu ile 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada 44 gram metamfetimin, 44,60 gram bonzai ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Baba Y.S. ile oğlu N.C.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan, diğer 3 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına alındı.

