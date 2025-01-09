Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:30

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:26

Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler hedef alındı. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda esrar, eroin, metamfetamin, bonzai ve kenevir kökleri gibi farklı türlerde uyuşturucu maddeler bulundu. Ayrıca, şüpheli bir aracın gizli bölmelerinde 9 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.