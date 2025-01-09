Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi
Polisin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler hedef alındı. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda esrar, eroin, metamfetamin, bonzai ve kenevir kökleri gibi farklı türlerde uyuşturucu maddeler bulundu. Ayrıca, şüpheli bir aracın gizli bölmelerinde 9 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
Etiketler: #Metamfetamin #osmaniye #Operasyon
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