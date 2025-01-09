Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

Polisin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:30

Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler hedef alındı. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda esrar, eroin, metamfetamin, bonzai ve kenevir kökleri gibi farklı türlerde uyuşturucu maddeler bulundu. Ayrıca, şüpheli bir aracın gizli bölmelerinde 9 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.


Etiketler: #Metamfetamin #osmaniye #Operasyon

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