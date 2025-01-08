MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Suriyeli terörist Bitlis'te yakalandı

Bitlis'te MİT ve jandarmanın yaptığı çalışmayla Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi, operasyonla yakalandı.

MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Suriyeli terörist Bitlis'te yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:08

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.A.'nın (32) yakalanması için harekete geçildi.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından 2 gün önce operasyon düzenlendi. Yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi S.K.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


Etiketler: #bitlis #Jandarma

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