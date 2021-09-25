Osmaniye'de yanan alanlar yeniden yeşillenmeye başladı
Osmaniye'nin Kazmaca köyünde çıkan yangında bin 500 hektar alan yanarak küle döndü. Temmuz ayındaki yangının ardından küllerin arasından ağaçlar yeniden yeşillenmeye başladı.
Osmaniye Kazmaca köyünde temmuz ayındaki yangında küle dönen ormanlık alan yeşillenmeye başladı.
Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmıştı.
Yerleşim yerini tehdit eden alevler sonucu Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olarak Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
NTV'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alan, bazı evler ve ahırlar yanarken hayvanlarda yaşamını yitirmişti.
YEŞİLLENMEYE BAŞLADI
Yangının ardından etkili olan yağışlarıla birlikte birçok bitki ve ağaç türüne ait filizler küllerin arasından çıkarak yeniden doğuşun simgesi oldu. Felaketin rengi siyah, yeşile boyanmaya başladı.
Ayrıca yangın öncesi dikimi yeni yapılan fidanların tamamen yanarak küle dönmesiyle arazi üzerinde yanmış fidanların köklerinden yeşillikler fışkırdığı görüldü.
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