Osmaniyeli emekliden maaş zammına tepki: 'Emekli sürünüyor; aç, susuz, rezil geçiniyor'

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekli vatandaşlar, artan kira, gıda ve eğitim masrafları karşısında aylıklarının yetmediğini dile getirdi. Bazı emekliler ise geçinebilmek için tekrar çalıştıklarını bildirdi.

Galip Demirezer, "Emekliyim, maaşımız 2 bin lira arttı. Kirada oturan vatandaş kiraya mı versin, pazar alışverişi mi yapsın? Gerçekten hayat zor. Memur emeklisinin maaşı zaten yüksek, tabana göre ayarlıyorlar, o 15-20 bin lira alıyor, biz de 2 bin lira alıyoruz. Bu hak mı? Memur emeklilerine yüzde 18 veriliyor. Burada bir haksızlık var. Emeklilere yüzde 18 verseydi daha adaletli olurdu" dedi.

"DURUMUM İYİ OLSA, BURAYA GELİP AYAZ SOĞUĞU YEMEM"

Veysel Erkuş ise zammın yetersizliğine ilişkin ironi yaparak, "Çok bile arttı" dedikten sonra şunları söyledi:

"Maaşım artsa ben börek satmam, durumum iyi olsa börek satmam. Evimde sıcak sobanın başında otururum. Buraya gelip soğukları, ayaz soğuğu yemem. 2 bin lira ne yapacak kardeşim? Çocuğun harçlığına yetmez, okul harçlığına yetmez. Üç tane çocuk var, üniversite okuyor ikisi, birisi lisede okuyor. Emekli maaşı 19 bin lira oldu şu an. Akşama kadar böyle börek satıyoruz. Akşama kadar kahvelerde böyle pazar yerlerinde sokaklarda börek satıyorum."

"EMEKLİ SÜRÜNÜYOR; AÇ, SUSUZ, REZİL GEÇİNİYOR"

Emekli başka bir yurttaş, "2 bin lira çok verdiler. Biz istemiyoruz, başkaları yesin. Ben onu nasıl bitireceğim?" dedi.

Bir başka emekli ise emekli aylıklarına yapılan zamma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Enflasyon belli olacak diye esnaf bir hafta önceden götürdü o 2 bin lirayı. Her şeye maaş alınmadan zam yapılıyor. Asgari ücrete zam gelmeden 10 gün önce zam yapıldı. Hiç vermeseler ondan iyiydi, alışmıştık zaten. Pazara çık bin lira, bir dakikada gidiyor zaten. Emekli öyle sürünecek. Mecliste milletvekillerinin aylığı görüşülürken nasıl 500 lira 1000 lira koyuyorlar, bir seçilen milletvekili ikinci emekli, hem emekli maaşı alıyor hem vekil maaşı alıyor. Bu Allah'tan reva mı? Emekli sürünüyor; aç, susuz, rezil geçiniyor."