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ÖSYM'den 2026 YKS uyarısı: Eğitim bilgisi güncelleme sistemi erişime açıldı

ÖSYM'den 2026 YKS uyarısı: Eğitim bilgisi güncelleme sistemi erişime açıldı

23.06.2026 10:06:00
Güncellenme:
AA
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ÖSYM'den 2026 YKS uyarısı: Eğitim bilgisi güncelleme sistemi erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için yeni bir duyuru yayımladı. Bilgilerin kontrolü ve teyidi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açıldığı bildirildi.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı. 

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 2026-YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açılmasına ilişkin bir duyuru yayımlandı. 

DEĞİŞİKLİKLER BİREYSEL OLARAK YAPILAMAYACAK

Yayımlanan duyuruda, eksik veya hatalı bilgilerin düzeltilmesi için izlenmesi gereken yola dikkat çekildi.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik veya düzeltme taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtildi. Sisteme giriş yapacak okul müdürlükleri için de gerekli teknik bilgiler paylaşıldı.

Duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler" ifadelerine yer verildi.  

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