ÖSYM’den 'tercih değişikliği' iddialarına yanıt: 'Aday sorumluluğunda'

ÖSYM, bilgi sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısının tespit edilmediğini bildirdi.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, aday işlemleri sisteminin güvenliğiyle ilgili iddialara yanıt verilerek, şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler yer almaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir."

"ADAYLARIN SORUMLULUĞUNDA..."

Açıklamada, adayların kimlik bilgileri ve şifrelerini başkalarıyla paylaşmaması gerektiği vurgulanarak şöyle denildi:

“Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir."