ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:34
ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.


2023-ALES/2 ales Soru kitapçığı Cevap Anahtarı

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