ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 13 Nisan'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar yapabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Adaylar, 13 Nisan'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- TÜSİAD'dan bir açıklama daha!
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
- Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş ayrılık!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!