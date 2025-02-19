ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:20

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:21

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 26 Şubat'a kadar yapabilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adaylar, 13 Nisan'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.