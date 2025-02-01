E-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından bu yılın ilk e-YDS oturumu sınava girecek öğrenciler tarafından sosyal medyada araştırılıyor. Peki, E-YDS sınavı ne zaman saat kaçta? E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek e-YDS 1 2025 için geri sayım devam ediyor. 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, adaylar sınav hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, E-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? E-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
E-YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sınav, 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
E-YDS 2025/1 KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
E-YDS SINAVLARI HANGİ ŞEHİRLERDE GİRECEK?
ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce), 18 Ocak 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.
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