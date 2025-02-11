2025 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvurusu ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2025-YDS/2) ilişkin araştırmalar başladı. Peki, 2025 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvurusu ne zaman başlayacak?
Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/2 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. İlk oturumun başvuruları kısa süre önce tamamlanırken, adaylar şimdi yılın ikinci ve son oturumunun tarihini merak ediyor. Peki, 2025 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...
2025 YDS/2 NE ZAMAN?
YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.
2025 YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül - 8 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
Etiketler: #YDS #Yabancı Dil Sınavı #ösym
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- 600 bin emeklinin maaşı kesilecek!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?