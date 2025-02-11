Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:18

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:18

Yüksek lisans ve doktora adayları başta olmak üzere YDS'ye girmek isteyenler YDS/2 sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. İlk oturumun başvuruları kısa süre önce tamamlanırken, adaylar şimdi yılın ikinci ve son oturumunun tarihini merak ediyor. Peki, 2025 YDS/2 ne zaman? YDS/2 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

2025 YDS/2 NE ZAMAN?

YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.

2025 YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül - 8 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.







