ÖSYM duyurdu... e-YDS sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/12) sonuçları açıklandı.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 20:36
ÖSYM duyurdu... e-YDS sonuçları açıklandı!
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM)i nternet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.


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