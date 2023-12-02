ÖSYM duyurdu... e-YDS sonuçları açıklandı!
ÖSYM tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/12) sonuçları açıklandı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM)i nternet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
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