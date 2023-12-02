ÖSYM duyurdu... e-YDS sonuçları açıklandı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 20:36

Güncelleme: 02.12.2023 - 20:36

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM)i nternet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/12 Farsça ve İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

