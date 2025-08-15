ÖSYM duyurdu: TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları bu hafta sonu yapılacak

ÖSYM, 17 Ağustos Pazar günü yapılacak 2025-TUS ve STS 2. dönem sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 2025-TUS, 14 il ve 15 sınav merkezinde; 2025-STS yalnızca Ankara’da iki sınav şeklinde yapılacak. TUS 2’inci dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 2’inci dönemin birinci aşaması saat 10.15'te başlayacak. 135 dakika sürecek oturumlar 12.30’da bitecek. Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu’nun ikinci aşaması saat 14.45’te başlayacak. 135 dakika sürecek oturumlar saat 17.00’de sona erecek. Her iki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.

TUS testlerinde, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı yer almayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sınavların sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapılacak sınavlara ilişkin “TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 33 bin 408, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 33 bin 258 aday katılacak. İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu'na ise toplam 100 aday katılacak. 130 bina ve 2 bin 215 salonda yapılacak sınavlarda 7 bin 783 görevli yer alacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve 242 aday bu haktan yararlandı. TUS testlerine 86 engelli aday katılacak” dedi.