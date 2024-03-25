ÖSYM duyurdu: YKS için ikinci geç başvuru süreci başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuru süreci başladı. Geç başvurular, 28 Mart'a kadar yapılabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği 8-9 Haziran'daki YKS için ikinci kez geç başvuru alınacak.
Bu kapsamda, adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Geç başvurular, 28 Mart saat 23.59'da, ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular ise mesai saati bitiminde sona erecek.
ADAYLARIN DAHA ÖNCEKİ BAŞVURU BİLGİLERİ GEÇERLİ OLACAK
Sınava, 1-26 Şubat'ta veya 5-7 Mart'ta başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.
YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERE KAYIT OLMAK İÇİN YKS'YE GİRME ŞARTI
Yükseköğretim Kurulunca, yurtdışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için ikinci geç başvuru getirildiği açıklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi