ÖSYM'den duyuru: YDS sonuçları açıklandı!
2024-YDS/2 Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanlığı, "Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" açıklamasında bulundu.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
ÖSYM, sosyal medya hesabından YDS sonuçlarına ilişkin şu duyuruyu yaptı:
"3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."
2024-YDS/2: Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/Fp3AWg7Yw9 pic.twitter.com/x4xqPMuE2X— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 22, 2024
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