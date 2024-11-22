ÖSYM'den duyuru: YDS sonuçları açıklandı!

2024-YDS/2 Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanlığı, "Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" açıklamasında bulundu.

ÖSYM'den duyuru: YDS sonuçları açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:36

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM, sosyal medya hesabından YDS sonuçlarına ilişkin şu duyuruyu yaptı:

"3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."


Etiketler: #adaylar #ösym #sınav #YDS

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